Авиация группировки войск «Центр» совершила более 40 вылетов для ударов по боевикам

Нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств националистов.

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На Краснолиманском направлении экипажи российских тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли удар по двум опорным пунктам и пяти районам скопления живой силы националистов. Об сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Отмечается, что в Серебрянского лесничества боевики попытались атаковать российские позиции. В результате авиационного удара и работы минометных батарей были уничтожены танк, две БМП и бронированная машина.

«Противник понес существенные потери в живой силе», - отметил Александр Савчук.

Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены украинские гаубицы Д-30 и два расчета 120-мм минометов. Авиацией группировки войск «Центр» выполнено более 40 вылетов.

«Нанесены удары по пунктам временной дислокации, складу боеприпасов и восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств украинских войск», - добавил Александр Савчук.

Напомним, ранее Минобороны России рассказывало, как бойцы группы огневого прикрытия подразделения спецназначения Центрального военного округа сорвали атаку националистов на Краснолиманском направлении. Экипаж БМП-3 получил задачу прикрыть штурмовое подразделение.

Прибыв в район боевого соприкосновения, бойцы оперативно сориентировались и первым же выстрелом из 100-мм орудия управляемым боеприпасом вывели из строя легкобронированную технику врага. Затем из спаренной пушки они ударили по живой силе и технике противника, попытавшихся перейти в наступление. За проявленное мужество экипаж машины представили к государственным наградам.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.