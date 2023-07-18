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Десантники-артиллеристы на Артемовском направлении разбили пытавшихся отступить в тыл боевиков

05:37 18.07.2023
После неудачной атаки группа украинских националистов попыталась спрятаться в лесополосе, но была уничтожена военнослужащими ВДВ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В зоне проведения СВО работают десантники-артиллеристы из Ивановского соединения ВДВ РФ. На Артемовском направлении бойцы уничтожили пытавшихся отступить в тыл украинских военнослужащих. Работу военных показало Минобороны РФ.

На северном фланге Артемовского направления разведывательные и артиллерийские подразделения десантников засекли группу боевиков, которые пытались отступить в тыловую зону после неудачной атаки. Наши бойцы использовали для этого средства оптической разведки. На командный пункт они незамедлительно передали координаты. После этого артиллеристы нанесли огневой удар по пытавшейся скрыться в лесопосадке группе националистов.

Вместе с ивановскими десантниками в районе Артемовска работают огнеметчики одного из соединений Воздушно-десантных войск. Восьмисотградусным жаром они выжигают позиции украинских боевиков, поражая их укрытия термобарическими снарядами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и легких пехотных огнеметов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

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