Десантники-артиллеристы на Артемовском направлении разбили пытавшихся отступить в тыл боевиков

После неудачной атаки группа украинских националистов попыталась спрятаться в лесополосе, но была уничтожена военнослужащими ВДВ.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В зоне проведения СВО работают десантники-артиллеристы из Ивановского соединения ВДВ РФ. На Артемовском направлении бойцы уничтожили пытавшихся отступить в тыл украинских военнослужащих. Работу военных показало Минобороны РФ.

На северном фланге Артемовского направления разведывательные и артиллерийские подразделения десантников засекли группу боевиков, которые пытались отступить в тыловую зону после неудачной атаки. Наши бойцы использовали для этого средства оптической разведки. На командный пункт они незамедлительно передали координаты. После этого артиллеристы нанесли огневой удар по пытавшейся скрыться в лесопосадке группе националистов.

Вместе с ивановскими десантниками в районе Артемовска работают огнеметчики одного из соединений Воздушно-десантных войск. Восьмисотградусным жаром они выжигают позиции украинских боевиков, поражая их укрытия термобарическими снарядами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и легких пехотных огнеметов.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.