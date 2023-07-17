Огнеметчики 800-градусным жаром выжигают позиции националистов в районе Артемовска

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Огнеметное подразделение одного из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожило укрытия украинских боевиков в окрестностях Артемовска. Подразделения десантников каждый день сдерживают попытки украинских националистов продвинуться к городу.

Десантники-огнеметчики поражают укрытия боевиков термобарическими снарядами из реактивных пехотных огнеметов РПО-А «Шмель» и легких пехотных огнеметов (ЛПО). Огнеметчиков прикрывает группа охраны.

«После того, как попадает снаряд в помещение, либо в фортификационное сооружение, получается температура 800 градусов по Цельсию. То есть там выжигает полностью все, кислород, и, можно сказать, ничего не остается», - рассказал командир огнеметного взвода с позывным «Пуля».

Командир огнеметчиков добавил, что бойцы работают по легкобронированной технике, по БМП, по БТР, по живой силе противника и долговременным огневым точкам (ДОТ), по закрытым огневым точкам, а также по блиндажам, окопам и сооружениям, где скрывается противник.