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В Японии заявили о планах запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра

Ирина Елагина
05:18 18.07.2023
Ожидается, что запрет войдет в новый пакет антироссийских санкций и начнет действовать с августа 2023 года.
В Японии заявили о планах запретить экспорт в Россию машин с объемом двигателя более 1,9 литра
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress
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Япония намерена полностью перекрыть каналы экспорта машин в Россию в связи с ситуацией в зоне украинского конфликта. Запрет, как ожидается, затронет автомобили с объемом двигателя свыше 1,9 л, в том числе с пробегом, а также все гибридные машины и электромобили. О возможном ужесточении антироссийских санкций в Японии сообщило издание «Иомиури».

«В России японские подержанные автомобили популярны благодаря хорошему качеству и низкой цене. Япония повысит эффективность экономических санкций в соответствии с США и Европейским союзом», - пишет издание.

По сведениям японских СМИ, эмбарго на экспорт автомобилей в Россию могут ввести уже в августе 2023 года.

«Ожидается, что пересмотр Постановления о контроле за экспортной торговлей будет одобрен кабинетом министров в июле и будет применяться уже в начале августа»,- сообщает японская газета.

Ранее политолог, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства Юрий Самонкин заявил, что российский бизнес отомстит США за санкции продажей акций.

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