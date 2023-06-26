По мнению обозревателя American Conservative Дуга Бэндоу, среди членов НАТО только США готовы к реальному столкновению с Россией.

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Европейцы устали финансировать Украину и в случае реального конфликта с Москвой не будут сражаться на стороне официального Киева. Такого мнения придерживается обозреватель издания American Conservative Дуг Бэндоу. Со слов журналиста, ему удалось пообщаться с некоторыми европейскими лидерами накануне саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Никто в ЕС не готов к прямому столкновению с Россией, сделал вывод Бэндоу.

«Несмотря на страстную поддержку Украины, о которой говорили мои европейские собеседники, многие признали, что население их стран устало от предоставления Киеву материальной помощи», - отметил обозреватель.

По его мнению, среди членов НАТО только США готовы к реальному столкновению с Россией. Однако в Белом доме отчетливо понимают, к чему приведет подобный сценарий, пишет Бэндоу.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов отметил, что спекуляции со стороны американских сенаторов о якобы возможном применении тактического ядерного оружия на Украине со стороны России способствуют эскалации напряженности и являются абсурдными. По мнению дипломата, Москва делает ровно то, что Вашингтон делал десятилетиями, размещая ядерные заряды на территории своих союзников.