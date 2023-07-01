Авиация группировки «Центр» нанесла десять ударов по позициям ВСУ

Кроме того, российские «Бук-М3» и «Тор-М1» сбили два снаряда HIMARS и два беспилотника неприятеля.

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Авиация группировки «Центр» нанесла десять ударов по трем пунктам временной дислокации украинских боевиков, а также по сосредоточению живой силы и огневых средств неприятеля. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Он также сообщил, что на Краснолиманском направлении российские «Бук-М3» и «Тор-М1» сбили два реактивных снаряда HIMARS и два вражеских дрона.

«Сбиты два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и два беспилотных летательных аппарата украинских войск», - сказал офицер.

По последним данным Минобороны России, с начала специальной военной операции российские войска сбили 4 833 вражеских дрона, 1 134 боевые машины РСЗО.

Ранее корреспондент «Звезды» Игорь Лапик в ЛНР вместе с российскими бойцами отправился на огневую позицию и рассказал о работе «Градов» и «Торов» в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.