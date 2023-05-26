«Грады» и «ТОРы» уничтожили скрытую пехоту, технику и беспилотник врага в зоне СВО

Десятки снарядов реактивной артиллерии обрушились на неприятеля. ЗРК прикрывает пехоту, танки и командные пункты от нападения вражеских воздушных объектов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик в ЛНР вместе с расчетом РСЗО БМ-21 «Град» отправился на новую огневую позицию. Задача стояла следующая: отработать по неприятелю зажигательными боеприпасами. В боевой машине было заряжено полпакета.

«Сейчас боевая машина "Град" отработала 21-м реактивным снарядом с зажигательной начинкой по скрытой пехоте неприятеля и технике, которые прячутся в лесистой местности», - рассказал корреспондент.

Борьба с неприятелем ведется в Сватово и Кременной. По нему отработала целая батарея реактивной системы залпового огня «Град», выпустив десятки снарядов. Боевая работа не прекращается ни днем, ни ночью.