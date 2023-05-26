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«Грады» и «ТОРы» уничтожили скрытую пехоту, технику и беспилотник врага в зоне СВО

Игорь Лапик
Марина Крижановская
05:00 26.05.2023
Десятки снарядов реактивной артиллерии обрушились на неприятеля. ЗРК прикрывает пехоту, танки и командные пункты от нападения вражеских воздушных объектов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик в ЛНР вместе с расчетом РСЗО БМ-21 «Град» отправился на новую огневую позицию. Задача стояла следующая: отработать по неприятелю зажигательными боеприпасами. В боевой машине было заряжено полпакета. 

«Сейчас боевая машина "Град" отработала 21-м реактивным снарядом с зажигательной начинкой по скрытой пехоте неприятеля и технике, которые прячутся в лесистой местности», - рассказал корреспондент.

Борьба с неприятелем ведется в Сватово и Кременной. По нему отработала целая батарея реактивной системы залпового огня «Град», выпустив десятки снарядов. Боевая работа не прекращается ни днем, ни ночью.

© ТРК "Звезда"

Вместе с «Градом» теснить украинских националистов помогает и всепогодный зенитный ракетный комплекс «ТОР-М-1». Он занимается перехватом и уничтожением воздушных объектов. Наши зенитчики используют его как надежный щит от нападения воздушных объектов противника. На Краснолиманском направлении бойцы ЗРК Центрального военного округа уничтожили разведывательный беспилотник противника.

«Внутри в ЗРК "ТОР-М-1" может поместиться хоть 10 человек. Здесь свободно сидят и командир, и механик-водитель. Вообще здесь два отсека - как двухкомнатная квартира. Вот за этой ширмой находятся операторы. Все современно, мониторы, на которых отображается ситуация в небе, специальные. Шариковые регуляторы - как вариант "мышки" - чтобы как в компьютерной игре наводить курсор на цель», - показал Игорь Лапик.

© ТРК "Звезда"

Данный комплекс прикрывает пехоту, танки, командные пункты. Когда цель залетает в зону поражения и ближе, по ней отрабатывают российские зенитчики.

Ранее в Минобороны РФ рассказывали об одной из основных задач зенитчиков - борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника. А ЗРК «Оса» уничтожала украинский штурмовик Су-25, летевший на высоте два километра со стороны Угледара.

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