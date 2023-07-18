Армия Армия Армия

Российская артиллерия накрыла полевой лагерь боевиков на Луганском направлении

Максим Низкодубов
Ирина Елагина
06:32 18.07.2023
На кадрах из зоны специальной военной операции - точная, словно часовой механизм, работа расчетов российской артиллерии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Контрнаступление, о котором рапортовал киевский режим, рассыпается под огнем российской артиллерии. Корреспондент Максим Низкодубов показал, как работают наши артиллерийские расчеты в зоне СВО.

Из густых лесных зарослей показывается ствол 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С». Артиллерийский расчет получил очередные координаты цели - в 8 километрах украинские боевики развернули полевой лагерь в одном из разрушенных населенных пунктов.

Занять огневую позицию, погрузить боеприпасы и навестись на цель - все это меньше чем за минуту. За месяцы работы в зоне СВО наши артиллеристы на Луганском направлении отточили синхронность действий до уровня часового механизма.

Самоходная гаубица 2С19, она же «Мста-С», среди наших военных уже обрела прозвище снайперской винтовки артиллеристов. А все благодаря ювелирной точности в ходе нанесения ударов по вражеским объектам. Кадры объективного контроля - лучшее этому подтверждение. Артиллерийский расчет с первого выстрела ровняет с землей вражеские укрытия

«Сейчас он (враг. - Прим.ред.) стабильно пытается. Ищет слабые места. Пытается занять позиции какие-то. Но все пресекается, все отбивается», - рассказал командир орудия, позывной «Муха».

Наш корреспондент показал и кадры работы расчетов систем залпового огня «Град» на Донецком направлении. Артиллеристы сдерживают боевиков, не позволяя им продвинуться к Артемовску.

«В одном пакете - 40 направляющих. Внутри - осколочно-фугасные снаряды, способные за раз уничтожить скопление легкобронированной техники или опорный пункт неприятеля. При этом боевая машина работает в любых погодных условиях», - отметил Максим Низкодубов.

Контрнаступление, о котором  рапортовал киевский режим, рассыпается в донецких степях.

Ранее корреспондент Дария Сенникова показала, как российские военнослужащие применяют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». На одном из направлений ТОС сожгла украинский опорник и уничтожила склад с боеприпасами.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:49 Армия
ВС РФ отразили пять попыток ВСУ вернуть позиции у Серебрянского лесничества
03:59 В стране и мире
Видео
Проезд по Крымскому мосту открыли по двум полосам, кроме реверса на поврежденном участке
03:18 В стране и мире
Серия взрывов прогремела в Николаеве и Одессе
01:35 В стране и мире
Видео
Пробка образовалась на подъезде к Крымскому мосту после открытия движения
23:38 В стране и мире
Путин поручил изменить стратегию национальной политики РФ с учетом новых регионов
Популярное
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в серии «Симпсонов»
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Telegraph: праправнучка полицейского установила личность Джека Потрошителя
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.