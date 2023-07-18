На кадрах из зоны специальной военной операции - точная, словно часовой механизм, работа расчетов российской артиллерии.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Контрнаступление, о котором рапортовал киевский режим, рассыпается под огнем российской артиллерии. Корреспондент Максим Низкодубов показал, как работают наши артиллерийские расчеты в зоне СВО.

Из густых лесных зарослей показывается ствол 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С». Артиллерийский расчет получил очередные координаты цели - в 8 километрах украинские боевики развернули полевой лагерь в одном из разрушенных населенных пунктов.

Занять огневую позицию, погрузить боеприпасы и навестись на цель - все это меньше чем за минуту. За месяцы работы в зоне СВО наши артиллеристы на Луганском направлении отточили синхронность действий до уровня часового механизма.

Самоходная гаубица 2С19, она же «Мста-С», среди наших военных уже обрела прозвище снайперской винтовки артиллеристов. А все благодаря ювелирной точности в ходе нанесения ударов по вражеским объектам. Кадры объективного контроля - лучшее этому подтверждение. Артиллерийский расчет с первого выстрела ровняет с землей вражеские укрытия

«Сейчас он (враг. - Прим.ред.) стабильно пытается. Ищет слабые места. Пытается занять позиции какие-то. Но все пресекается, все отбивается», - рассказал командир орудия, позывной «Муха».

Наш корреспондент показал и кадры работы расчетов систем залпового огня «Град» на Донецком направлении. Артиллеристы сдерживают боевиков, не позволяя им продвинуться к Артемовску.

«В одном пакете - 40 направляющих. Внутри - осколочно-фугасные снаряды, способные за раз уничтожить скопление легкобронированной техники или опорный пункт неприятеля. При этом боевая машина работает в любых погодных условиях», - отметил Максим Низкодубов.

Контрнаступление, о котором рапортовал киевский режим, рассыпается в донецких степях.

Ранее корреспондент Дария Сенникова показала, как российские военнослужащие применяют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек». На одном из направлений ТОС сожгла украинский опорник и уничтожила склад с боеприпасами.