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В подконтрольных Украине Запорожье и Херсоне прогремели взрывы

Ирина Елагина
01:18 17.07.2023
Очевидцы сообщают в соцсети о взрывах в городе Запорожье и в Херсоне, которые находятся в зоне, подконтрольной ВСУ.
В подконтрольных Украине Запорожье и Херсоне прогремели взрывы
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости
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Сирены воздушной тревоги включили ночью 17 июля в четырех регионах Украины. Оперативную информацию об угрозе взрывов сообщают украинские порталы с онлайн-картами воздушной сирены.

По сведениям онлайн-серверов на час ночи 17 июля, сирены пришлось включить в четырех районах Полтавской области, в четырех районах Кировоградской области, в семи районах Днепропетровской области и в пяти районах Запорожья, находящихся под контролем ВСУ.

По информации украинских СМИ, ночью взрывы были слышны в городе Запорожье и в Херсоне.

«Взрывы в Херсоне и Запорожье», - передает Telegram-канал издания «Страна».

Ранее сообщалось, что в пятницу 14 июля сигналы воздушной тревоги ревели на всей территории Украины.

Напомним, что ВС РФ наносят ответный удар по объектам военной инфраструктуры и ВПК на территории Украины после терактов со стороны ВСУ на Крымском мосту и Каховской ГЭС.

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