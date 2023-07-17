В подконтрольных Украине Запорожье и Херсоне прогремели взрывы

Очевидцы сообщают в соцсети о взрывах в городе Запорожье и в Херсоне, которые находятся в зоне, подконтрольной ВСУ.

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Сирены воздушной тревоги включили ночью 17 июля в четырех регионах Украины. Оперативную информацию об угрозе взрывов сообщают украинские порталы с онлайн-картами воздушной сирены.

По сведениям онлайн-серверов на час ночи 17 июля, сирены пришлось включить в четырех районах Полтавской области, в четырех районах Кировоградской области, в семи районах Днепропетровской области и в пяти районах Запорожья, находящихся под контролем ВСУ.

По информации украинских СМИ, ночью взрывы были слышны в городе Запорожье и в Херсоне.

«Взрывы в Херсоне и Запорожье», - передает Telegram-канал издания «Страна».

Ранее сообщалось, что в пятницу 14 июля сигналы воздушной тревоги ревели на всей территории Украины.



Напомним, что ВС РФ наносят ответный удар по объектам военной инфраструктуры и ВПК на территории Украины после терактов со стороны ВСУ на Крымском мосту и Каховской ГЭС.