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Археологи нашли доказательства того, что в Тобольске в XVIII веке жили не бедно

Павел Кольцов
Ирина Елагина
02:48 18.07.2023
Жители Тобольска пользовались изысканным фарфором, знали вкус китайского чая и вина.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Археологи провели раскопки на территории Александровского сада в Тобольске - их находки подтвердили давние теории о том, что здесь раньше кипела жизнь. Археологические изыскания доказали, что жители Тобольска не бедствовали, ходили в кожаной обуви и пользовались фарфором. На раскопках побывал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

Археологи раскопали не просто артефакты - жилой квартал. Здесь люди жили 400 лет назад. Очевидно, в тесноте - площадь одного из обнаруженных домов два десятка метров. Но, в достатке. Многочисленные осколки китайского и германского фарфора - роскошь по тем временам.

«Мы точно можем сказать, что это был квартал не бедных людей. Здесь встречаются редкие и дорогие вещи: китайский фарфор, европейский фарфор. Встречаем в относительно больших количествах. Обнаружили китайский фарфор, на дне которого были иероглифы, которые говорили, кто его изготовил, когда и где - марка мастера. Европейский фарфор - это немецкий мейсенский фарфор. Найдено прилично штофов - винных бутылок, люди здесь хорошо жили. Китайский чай тоже пили, он тоже был не дешев. И при этом мы не нашли атрибутов того, что население здесь курило», - рассказал Евгений Загвазин, научный сотрудник ТКНС УРО РАН.

Раскопки проводятся перед реконструкцией одного из городских парков. До того как здесь начнет работать строительная техника. Возможно еще одной сибирской достопримечательностью станет законсервированный раскоп Александровского сада. Проект благоустройства теперь планируют дополнить археологическим окном. Один из секторов будет накрыт прозрачным колпаком. Так заглянуть в глубину веков сможет любой желающий.

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