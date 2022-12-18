В Петербурге матери вернули ребенка, похищенного в 2021 году

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В Санкт-Петербурге матери возвратили шестилетнего ребенка, похищенного отцом в 2021 году. Инцидент, по данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, произошел в декабре прошлого года.

8 декабря 2021 года 50-летний бывший муж женщины напал на нее на около дома 77/1 на Суздальском проспекте, когда та отводила сына в детский сад. Нанеся ей несколько ударов, нападавший скрылся и увел с собой мальчика. При этом МВД сообщает, что ранее мужчина был лишен родительских прав. После происшествия его объявили в федеральный розыск по обвинению в похищении (ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Найти отца вместе с сыном удалось спустя год. 17 декабря 2022 года он был задержан полицией в городе Железногорске.

«Мужчина доставлен в полицию для последующего доставления в следственные органы СПб. Мальчик передан матери», - написано в Telegram-канале МВД Петербурга.

Ранее СК России сообщил о похищении 18-летней девушке в Тамбове. Согласно заявлению ведомства, причиной стал отказ потерпевшей выйти замуж за напавшего на нее 20-летнего мужчину. Схватить девушку и посадить в машину ему помогли родственники, которых потом также объявили в федеральный розыск.