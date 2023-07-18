Крупнейший дрейфующий айсберг может уплыть за пролив Дрейка и разрушиться

Площадь крупнейшего айсберга А23а превышает размеры Санкт-Петербурга в два раза и составляет 4 170 квадратных километра.

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Дрейфующий крупнейший айсберг А23а, недавно отколовшийся от Антарктиды спустя 30 лет арктической зимы, может уплыть на восток за пролив Дрейка и разрушиться под воздействием теплых течений.

«Постепенно айсберг может быть вынесен восточнее пролива Дрейка. Со временем под действием более теплых течений, волн и ветра он будет разрушаться», - сообщила РИА Новости пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

По данным института, площадь А23а составляет 4 170 квадратных километров. Эта величина превышает размеры Санкт-Петербурга в два раза.

Ранее Роскосмос показал фотографию гигантского айсберга, отколовшегося в Антарктиде от шельфового ледника Бранта. Его площадь равнялась 1 550 квадратным километрам.