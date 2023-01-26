В стране и мире Роскосмос опубликовал фото гигантского айсберга, который откололся от Антарктиды Семен Лавров Площадь айсберга A-74 составляет 1 550 квадратных километров. © Фото: roscosmos_gk, Telegram Читайте нас на: В Сети появилось фото гигантского айсберга, который откололся от шельфового ледника Бранта в Антарктиде. Его опубликовала российская корпорация «Роскосмос». Согласно сообщению в Telegram, площадь айсберга A-74 составляет 1 550 квадратных километров. В Роскосмосе также рассказали, как удалось сделать кадр. «Снимок сделан российским помощником "Метеор-М" - аппарат мониторит глобальную и локальную облачность, поверхность нашей планеты, ледовый и снежный покров», - говорится в публикации. Ранее российская госкорпорация анонсировала запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», оснащенной ультрафиолетовым телескопом, который позволит изучать галактики, новые звезды и экзопланеты. Он состоится в первом квартале 2028 года. Экспертное мнение и аналитика