News24: президент ЮАР Рамафоса приравнял арест Путина к развязыванию войны с Россией
Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса приравнял арест президента Владимира Путина к началу войны с Россией. Он посчитал такой шаг «безрассудным».
«Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина», - приводит издание News24 слова Рамафосы.
Президент ЮАР подчеркнул, что развязывание войны с Россией противоречит конституции страны, так как согласно ей в обязанности лидера входит защита национального суверенитета, мира и безопасности Республики.
Ранее президенты России и ЮАР в ходе телефонного разговора обсудили зерновую сделку и африканскую мирную инициативу. Рамафоса поблагодарил Путина за конструктивную беседу и теплый прием.