News24: президент ЮАР Рамафоса приравнял арест Путина к развязыванию войны с Россией

Президент ЮАР Рамафоса назвал арест Путина противоречащим конституции Республики, а согласно ей в обязанности главы входят защита мира и безопасности страны.

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Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса приравнял арест президента Владимира Путина к началу войны с Россией. Он посчитал такой шаг «безрассудным».

«Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина», - приводит издание News24 слова Рамафосы.

Президент ЮАР подчеркнул, что развязывание войны с Россией противоречит конституции страны, так как согласно ей в обязанности лидера входит защита национального суверенитета, мира и безопасности Республики.

Ранее президенты России и ЮАР в ходе телефонного разговора обсудили зерновую сделку и африканскую мирную инициативу. Рамафоса поблагодарил Путина за конструктивную беседу и теплый прием.