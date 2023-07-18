Представитель Госдепа Миллер заявил, что США непричастны к атаке на Крымский мост

Руководитель пресс-службы Госдепа США Миллер заявил, что информация о причастности Америки к подрыву Крымского моста не соответствует действительности.

© Фото: Национальный антитеррористический комитет

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на регулярном брифинге для прессы, что Америка не имеет отношения к атаке на Крымский мост.

«Это совершенно не соответствует действительности», - сказал Миллер, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал теракт, произошедший 17 июля на Крымском мосту. По его словам, Украина сама принимает решения относительно ведения боевых действий.