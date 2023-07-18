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Представитель Госдепа Миллер заявил, что США непричастны к атаке на Крымский мост

Елизавета Егорова
21:37 18.07.2023
Руководитель пресс-службы Госдепа США Миллер заявил, что информация о причастности Америки к подрыву Крымского моста не соответствует действительности.
Представитель Госдепа Миллер заявил, что США непричастны к атаке на Крымский мост
© Фото: Национальный антитеррористический комитет
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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на регулярном брифинге для прессы, что Америка не имеет отношения к атаке на Крымский мост.

«Это совершенно не соответствует действительности», - сказал Миллер, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал теракт, произошедший 17 июля на Крымском мосту. По его словам, Украина сама принимает решения относительно ведения боевых действий.

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