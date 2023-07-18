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Климатолог Семенов объяснил, почему над Европой установилась аномальная жара

Игнат Далакян
14:05 18.07.2023
Академик РАН рассказал, что летние температуры в ближайшие 30 лет в Европе должны повыситься еще на 2 - 2,5 градуса.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Alexander Pohl, Globallookpress
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Заместитель директора Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов рассказал в беседе со «Звездой», почему над Европой установились аномально высокие температуры.

«Если речь идет о той жаре, которая установилась в последнюю неделю, то связана она с антициклоном, который сейчас находится над Западной Европой. И второй фактор - это то, что расположение этого антициклона по долготе способствует заносу жаркого раскаленного воздуха с Сахары, с юга в целом на Западную, Юго-Западную Европу. Из-за этого там такие аномально высокие температуры установились», - объяснил климатолог.

Эксперт также рассказал, что если говорить о климатических масштабах 20-30-50 лет, то ожидается дальнейшее потепление климата, увеличение температур.

«Если говорить про Европу, то летние температуры в ближайшие 30 лет должны повыситься еще на 2 - 2,5 градуса», - рассказал климатолог.

Ранее Владимир Семенов описал явление, которое изменит погоду по всему земному шару. Речь идет о явлении Эль-Ниньо, при котором экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного.

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