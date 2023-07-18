Итоговое заявление саммита ЕС и CELAC не согласовали из-за споров по Украине

По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, все 60 государств-участников саммита смогли договориться по пунктам итогового заявления, однако одна страна была не довольна конкретным положением.

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Итоговое заявление двухдневного саммита ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC), проходящего в Брюсселе, так и не согласовали из-за споров по Украине.

«Я не могу сообщить об успехе по итоговому заявлению», - заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на завершающей пресс-конференции.

Мишель добавил, что несмотря на это, 60 государств все же смогли договориться по всем положениям итогового заявления, и только одна страна не утвердила конкретный пункт.

Ранее мы рассказали, как прошел 30-й саммит ACEAH. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым была в центре внимания на протяжении всех трех дней. В какой-то момент Лавров и госсекретарь США Блинкен оказались буквально в метре друг от друга.