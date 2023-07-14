Тонкие жесты Джакарты: как делегации России и США провели 30-й саммит АСЕАН

На протяжении трех дней наша делегация во главе с Сергеем Лавровым была буквально в эпицентре внимания журналистов. Особая интрига закрутилась на встрече, где Лавров и Блинкен оказались за столом буквально в метре друг от друга.

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В приветственной речи главы МИД Индонезии тонко отражается азиатское гостеприимство. 30-й саммит АСЕАН пронизан символами. Его участники одеты в традиционные батики, индонезийские рубашки - говорят, мерки на каждого гостя снимаются за полгода. У Сергея Лаврова - теплые золотистые тона.

Однако тайский глава МИД прибыл на региональный форум по безопасности в классическом костюме, чем явно выделяется на общем фоне. Лавров с вьетнамским коллегой успевают, говоря языком дипломатии, «пообщаться на ногах». Сегодняшняя позиция Вьетнама, несмотря на ту роль, которую сыграла в ее судьбе Москва, склоняется в пользу Вашингтона. Жестикуляция дает понять: речь о чем-то серьезном, учитывая, что и дискуссия проходит на максимально близкой дистанции, исключив участие «третьих лиц».

Третий день подряд Сергей Лавров в центре внимания. Уже на пути к следующему совещанию его сопровождает новый глава МИД Турции Хакан Фидан. Экс-глава турецкой разведки, как и тайский дипломат, в деловом дресс-коде, слегка нарушает общий стиль. Чуть позже к российскому министру подходит глава МИД Южной Кореи Пак Чин. Сеул из числа стран, кто ввел санкции против нашей страны, да и близость с Америкой не скрывают. И снова внимание на жесты: Лавров несколько раз указывает на коллегу, подразумевая в его лице всю Южную Корею, и, вероятно, речь могла идти о геополитке.

Но все же после короткой беседы Лавров подает дружеский сигнал - и это тоже говорит о многом. Готовясь к очередному мероприятию, министр кому-то посылает приветствие в стиле «намасте», причем трижды.

Здесь же и главы МИД Индии, Китая, чьи отношения с Москвой на высоком уровне, а площадка АСЕАН как нельзя лучше подходит для сверки часов. В Джакарту прибыл и глава госдепа США Энтони Блинкен. Встречает его президент Индонезии Джоко Видодо. В основном Блинкен общается с членами своей же делегации, а вот кулуарных бесед - минимум. И вот еще один нестандартный ход организаторов саммита: за большим столом российская и американская делегации находятся в непосредственной близости. Разделяет их лишь министр иностранных дел Филиппин. Одним из общих приоритетов государств является расширение и укрепление сотрудничества в различных сферах. Однако США приехали в Индонезию совершенно с другой повесткой: все та же схема давления.

«В Мьянме мы должны оказать давление на военный режим, чтобы он прекратил насилие. Нам необходимо добиваться прекращения незаконной программы Северной Кореи по созданию оружия массового уничтожения и запусков баллистических ракет. Мы должны поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и добиваться справедливого и прочного мира в агрессивной войне России на Украине», - говорит Блинкен.

Какой-либо официальной реакции на предложения Блинкена в ходе этой встречи не поступило. Для нашей делегации трехдневный саммит прошел под эгидой 5-летнего стратегического партнерства Россия-АСЕАН. Совместное итоговое заявление - тоже о главном: взаимном сотрудничестве. Что лишь подтверждает силу дипломатии.