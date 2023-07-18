Мурашко назвал «порочной практикой» стремление женщин отложить рождение детей ради образования и карьеры

Министр здравоохранения РФ Мурашко считает, что из-за тенденции откладывать деторождение на более поздний возраст женщины сталкиваются с проблемами со здоровьем.

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Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что стремление женщин получить образование и обеспечить себе материальную базу перед деторождением является «порочной практикой». Так политик высказался во время пленарного заседания Госдумы.

«Порочная практика сформировалась в обществе, когда появилось убеждение, что женщина должна сначала получить образование, сделать карьеру, обеспечить себе материальную базу, а потом только озаботиться деторождением», - цитирует его РИА Новости.

По словам Мурашко, из-за этого впоследствии у женщин появляются проблемы с деторождением. В свою очередь, это ведет к тому, что сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка.

Министр считает, что эту ситуацию следует изменить. По его мнению, женщина должна понимать, что возраст рождения первого и второго ребенка очень важен.

Ранее Мурашко заявил, что в России нужен контроль препаратов для прерывания беременности. Он подчеркнул, что медицинские и фармацевтические компании должны вести учет таких препаратов.