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Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в Туапсе

Анастасия Бобылева
17:47 18.07.2023
Как отметили в Прокуратуре Краснодарского края, детям стало плохо после купания в Черном море, у них появилась тошнота и поднялась температура.
Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления детей в Туапсе
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости
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В Туапсе на базе отдыха «Парус» произошло массовое отравление детей. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края.

«Прокуратурой края организована проверка по факту отравления 12 несовершеннолетних детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера, прибывших на базу отдыха «Парус», расположенную в Туапсинском районе», - говорится в сообщении ведомства.

Группа подростков приехала с тренером и расположилась на базе отдыха. После купания в Черном море 12 детям и сопровождающему их тренеру стало плохо, у них поднялась температура и появилась тошнота. Все пострадавшие были госпитализированы.

В прокуратуре отметили, что в настоящий момент угрозы жизни и здоровью нет, и состояние детей и взрослого удовлетворительно.

«В ходе проверки органами прокуратуры края будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе владельцем базы отдыха», - подчеркивает ведомство.

Ранее в Приамурье отравились 17 воспитанников детского сада. Работу детского сада №16 «Золотая рыбка» приостановили на два месяца до окончания проверки.

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