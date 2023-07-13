В стране и мире В Приамурье отравились 17 воспитанников детского сада Ян Брацкий Работу детского сада №16 «Золотая рыбка» приостановили на два месяца до окончания проверки. © Фото: r28_ufssp, Telegram Читайте нас на: Семнадцать воспитанников детского сада отравились в поселке Прогресс Амурской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. Работу образовательного учреждения приостановили. «Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарного законодательства: отсутствие необходимых чистящих средств, москитных сеток, несоблюдение требований к дезинфекции игрушек и др», - сообщили в ведомстве. Вся собранная информация о работе детского сада №16 «Золотая рыбка» направлена в суд. Возбуждено исполнительное производство. А в минувший вторник похожий инцидент произошел в Орске, где отравились 36 детей. Возможной причиной инцидента мог стать некачественный йогурт. Сейчас контролирующие органы и региональный Минздрав проводят проверку. Все дети находятся под наблюдением врачей. Экспертное мнение и аналитика