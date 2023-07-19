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Карчаа рассказал, как его слова стали основой принципов главы МАГАТЭ при работе на ЗАЭС

Алексей Курильченко
01:10 19.07.2023
Эксперт подчеркнул, что угроза безопасности атомной станции исходит исключительно от киевского режима.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Dmitry Grigoriev Argumenty i Fakty Globallookpress
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Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа рассказал о беседах с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросии в ходе их визита на Запорожскую атомную электростанцию. Как рассказал специалист в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда», он неоднократно говорил Гросси, что угроза станции исходит исключительно от киевского режима. Последняя на данный момент беседа состоялась в ходе инспекции после подрыва украинскими боевиками Каховской ГЭС.

«Он успокоился, только когда приехал и увидел всю картину. Мы вышли на мостик - который, как заявляют (на Украине - Прим. ред.) мы "заминировали" весь... Здесь обмелевшая Каховка. Наши специалисты, директор... подробно объяснили Гросси, как они укрепляли шандору (задвижку. - Прим.ред.)... Он это все слушал и я был вынужден вступить - в связи с эмоциональной реакцией Гросси. Я говорю: "Вы видите, какой труд проделан, какие меры уже предприняты для стабилизации гидросистемы станции. Но труд всех этих людей может быть умножен на ноль за считанные секунды". Он недоумевающе на меня посмотрел... "Одна ракета из трех на выбор - M777, HIMARS или Storm Shadow - вот сюда, в эту самую шандору и труд людей тут же умножается на ноль". Все указывает на то, что у этих людей такие планы присутствовали», - рассказал Карчаа.

По слова эксперта, именно на этот случай и была вброшена информация о якобы «минировании» станции Россией. Также Карчаа рассказал, что во время первого визита Гросси на ЗАЭС советник главы «Росэнергоатома» сказал эксперту МАГАТЭ те слова, которые впоследствии легли в основу его множественных заявлений.

«В нашей беседе тет-а-тет я произнес эту фразу. Она выглядела немножко просто, но достаточно ясно. Было сказано, что по атомной станции нельзя стрелять никогда, ничем и ни под какими предлогами. Прошло время и Рафаэль Гросси, по сути дела, сформулировал то же самое и назвал это своими принципами... И я это не изобрел, просто озвучил, это не моя какая-то овация, понятно любому человеку, связанному с атомной энергетики, да и вообще любому здоровому человеку», - рассказал эксперт.

Ранее Карчаа заявил, что инспекторы МАГАТЭ не нашли никаких следов минирования Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что специалисты не могут не заметить следов минирования, если бы таковые имели место быть.

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