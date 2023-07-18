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Мишустин заявил о важности максимально быстрого восстановления Крымского моста

Елизавета Егорова
15:09 18.07.2023
Михаил Мишустин сообщил о планах увеличения производства истребителей пятого поколения в России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба правительства РФ
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Председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул важность максимально быстрого восстановления Крымского моста. По его словам, правительственная комиссия уже занимается ликвидацией последствий террористической атаки. 

«Вчера произошла новая террористическая атака на Крымский мост. Правительственная комиссия уже занимается ликвидацией последствий этого инцидента. Здесь важно максимально быстро восстановить возможности этой транспортной артерии», - заявил Мишустин. 

Кроме того, политик сообщил о планах увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения. Предприятие Уралвагонзавод за последний год увеличило производство более чем в три раза и уже поставило новую партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3.

Также Мишустин заявил о практически окончательном оборудовании районов обороны на всех рубежах. Он добавил, что соблюдению сроков уделяется особое внимание.

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