Армия Мишустин: оборудование районов обороны практически завершено на всех рубежах Михаил Мишутин обозначил наличие планов увеличения объемов производства истребителей пятого поколения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Председатель Правительства России Михаил Мишустин констатировал, что оборудование районов обороны на всех рубежах практически завершено. «На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено», - сказал он. Также Мишустин подчеркнул, что соблюдению сроков уделяется особое внимание. В конце июня, по его словам, авиастроители передали МО РФ партию истребителей Су-35С, и новые машины уже на стадии изготовления. «Также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», - добавил он. Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика