Мишустин: оборудование районов обороны практически завершено на всех рубежах
Михаил Мишутин обозначил наличие планов увеличения объемов производства истребителей пятого поколения.
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Председатель Правительства России Михаил Мишустин констатировал, что оборудование районов обороны на всех рубежах практически завершено.
«На всех необходимых рубежах оборудование районов обороны практически завершено», - сказал он.
Также Мишустин подчеркнул, что соблюдению сроков уделяется особое внимание. В конце июня, по его словам, авиастроители передали МО РФ партию истребителей Су-35С, и новые машины уже на стадии изготовления.
«Также планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», - добавил он.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.