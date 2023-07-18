Мишустин заявил о планах увеличить объемы производства истребителей пятого поколения

Председатель правительства России заметил, что в РФ налажено производство хорошо зарекомендовавших себя образцов техники.

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Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о планах увеличения объемов производства истребителей пятого поколения.

«Планируется увеличить объемы поставок истребителей пятого поколения», - сказал премьер-министр на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.

Глава российского кабмина также сообщил о завершении фортификации линий размещения войск на всех необходимых рубежах. Мишустин добавил, что финансирование нужд спецоперации идет в полном объеме, несмотря на санкции.

Между тем, на прошлой неделе сообщалось, что Минобороны получило новую партию многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.