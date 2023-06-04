Политолог Бридже объяснил назначение бывшего разведчика главой МИД Турции

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Назначение экс-главы турецкой национальной разведки Хакана Фидана министром иностранных дел страны обусловлено тем, что стоят новые вызовы. Ему придется противостоять политике ЕС и США. Такое мнение в разговоре со «Звездой» выразил эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.

«Соединенные Штаты идут против политики Эрдогана, выступают против того, чтобы Эрдоган снова стал президентом Турции. Конечно же новому главе МИД предстоит сложная задача», - отметил политолог.

Также Хакану Фидану придется решать те задачи, которые были в программе Реджеп Тайип Эрдогана - проблемы беженцев и существования террористических группировок на северо-востоке Сирии, где курдские группировки до сих пор являются прямой угрозой для Турции.

«И, конечно, это новые задачи для нового главы МИД. Ему будет легче их решить, чем предыдущему, потому что он был в разведке и понимает, как нужно действовать», - добавил Дмитрий Бридже.

Напомним, накануне стало известно, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу покинул свой пост в связи с формированием нового кабинета министров. Его сменил бывший глава национальной разведки Хакан Фидан.