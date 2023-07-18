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Первая экспериментальная партия минометов «Дрок» отправилась в войска

13:28 18.07.2023
Самоходные минометы на базе бронемашины «Тайфун» позволят быстро уходить от вражеского огня.
Первая экспериментальная партия минометов «Дрок» отправилась в войска
© Фото: Минобороны России
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Вооруженные силы России получили первую экспериментальную партию новых самоходных минометов 2С41 «Дрок» на базе бронированного автомобиля «Тайфун». Об этом сообщает «Ростех».

Отмечается, что комплекс позволяет вести огонь, не покидая машину. Способен меньше чем за минуту переходить в положение готовности к стрельбе, быстро уходить от вражеского огня, обладает повышенной скорострельностью. 82-миллиметровый миномет размещен во вращающейся башне. Машина укомплектована механизированными приводами наведения и современной системой управления огнем.

«Дрок» оснащен дистанционно управляемым боевым модулем с пулеметом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым минометом 2Б24, который можно использовать вне машины. Цифровая система позволяет применять «Дрок» в бою в автономном режиме и наладить защищенный канал связи с машинами управления.

Как утверждает индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, скорострельность миномета превышает десять выстрелов в минуту, при этом в боекомплекте «Дрока» имеется более 40 мин.

Между тем, на прошлой неделе сообщалось, что Минобороны получило новую партию многоцелевых сверхманевренных истребителей Су-35С поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных объектов, имеет на вооружении ракеты различных классов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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