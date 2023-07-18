В Минобороны России сообщили об отражении 20 украинских атак за сутки

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Минобороны России сообщило об успешном отражении 20 украинских атак за сутки. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Из этого числа 12 атак противник предпринял на Донецком направлении, они были отражены в районах населенных пунктов ДНР. Этими пунктами Первомайское, Веселое, Красногоровка, Марьинка. Кроме этого, враг попытался атаковать северо-западнее Клещеевки.

Еще две атаки были отражены на Краснолиманском направлении. Они были предприняты в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Макеевка (ЛНР).

На Южно-Донецком направлении были отражены три украинские атаки. Враг пытался продвинуться в районах Владимировки и Урожайного на территории ДНР, но успеха не имел.

И еще три атаки неприятеля были отражена на Запорожском направлении - все они были предприняты в районе Новоданиловки в Запорожской области.

Кроме этого, сообщается о продвижении российских войск на Купянском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.