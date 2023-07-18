Автомобили активно едут к пункту досмотра в Керчи, чтобы пересечь Крымский мост

Водители пребывают в хорошем настроении перед проверкой на пункте досмотра и ожиданием следования на противоположный берег.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Легковые автомобили активно едут к пункту досмотра со стороны Керчи, чтобы пересечь Крымский мост. Об этом рассказала корреспондент «Звезды».

Еще вчера на этом месте водителей разворачивали обратно. Но сегодня они пребывают в хорошем настроении и ждут возможности пройти пункт досмотра, чтобы отправиться домой.

Напомним, 17 июля киевский режим совершил атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотными аппаратами. Автодорожная часть моста была повреждена, а движение остановлено из-за совершенного киевским режимом теракта.