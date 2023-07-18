МИД КНР прокомментировал теракт на Крымском мосту

В МИД Китая выразили надежду, что все стороны будут прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса.

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КНР считает необходимым избегать ударов по гражданским объектам и объектам гражданской инфраструктуры, Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

Как передает РИА Новости, дипломат выразила надежду, что все стороны будут прилагать усилия по политическому урегулированию кризиса, а также будут способствовать смягчению ситуации будут способствовать совместными усилиями.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что КНР считает, что сторонам конфликта следует избегать нанесения ударов по гражданским объектам и объектам гражданской инфраструктуры, а также обеспечивать безопасность мирных граждан и соблюдать международное гуманитарное право.

Напомним, что ночью 17 июля два надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате чего был разрушен участок. Во время теракта погибла супружеская пара, а их 14-летнаяя дочь госпитализирована. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет конкретных предложений по повышению безопасности на Крымском мосту.