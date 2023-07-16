Купюры в 5 и 10 рублей поступили в инкассаторские центры в Москве и Подмосковье

Выпуск пятирублевых купюр в России возобновили впервые с 1998 года.

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Купюры номиналом в 5 и 10 рублей поступили в кассово-инкассаторские центры Сбербанка в Москве и Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Уточняется, что пока банкноты поступили в небольшом объеме. После того как центры получат новые партии таких купюр, их отправят в отделения.

Купюры номиналом в 5 и 10 рублей использовались в конце 1990-х и начале 2000-х, но постепенно вышли из оборота из-за того, что быстро изнашивались. Для активного использования больше подходили монеты.

Но современные технологии позволяют использовать специальный защитный лак и увеличивать срок службы бумажных денег. В то же время цены на металл для чеканки выросли. Выпуск пятирублевых купюр в России возобновили впервые с 1998 года.