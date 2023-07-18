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В ГД РФ пояснили, почему спортсменов хотят обязать платить за смену гражданства

Марина Крижановская
01:11 18.07.2023
Когда спортсмен попадает в нацсборную, государство выделяет на его подготовку немалые средства, которые уходят на оплату тренеров, экипировку, оплату сборов и прочие нужды.
В ГД РФ пояснили, почему спортсменов хотят обязать платить за смену гражданства
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Парламентарии подготовили законопроект, согласно которому российские спортсмены при смене гражданства или переходе в другую национальную сборную будут обязаны компенсировать государству вложенные в их подготовку финансовые средства.

Так, нынешний или являвшийся кандидатом в спортивную сборную команду России, который зарегистрирован или заявлен федерацией спорта в ином государстве для участия в международных соревнованиях, обязан компенсировать «российским организациям его спортивную подготовку в размере расходов, понесенных на его спортивную подготовку». 

Представитель ГД РФ - председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что средства налогоплательщиков, вложенные в подготовку спортсменов, должны быть возвращены государству при смене ими гражданства.

«Когда спортсмен попадает в национальную сборную, государство выделяет на него немало: на сборы, экипировку, работу тренеров, медицину и так далее - то есть запускается целая машина, чтобы сделать из этого атлета настоящего чемпиона. И вот он, уже готовый к пьедесталу на международных соревнованиях, хочет представлять другую страну и сменить гражданство», - заявил RT.

Свищев добавил, что спортсмен имеет право на свою собственную жизнь, но государство «справедливо может претендовать на компенсацию за его переход».

В то же время с атлета могут не требовать выплат, если он в течение трех лет до перехода в иностранную сборную не был кандидатом в национальную команду по своему виду спорта, а также в случае, если он или его родители самостоятельно оплачивали его подготовку.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что только единицы из российских спортсменов сменили гражданство. Он отметил, что это вновь подтверждает, «что в первую очередь они - граждане нашей великой страны».

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