Матыцин: только единицы российских спортсменов сменили гражданство

Министр спорта РФ сказал, что это подтверждает, что наши спортсмены в первую очередь - граждане нашей великой страны.

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Только единицы российских спортсменов сменили гражданство и это еще раз подтверждает, что в первую очередь они - граждане нашей великой страны. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Я считаю, что это абсолютно нормальная гражданская позиция наших спортсменов», - сказал Матыцин.

Глава Минспорта РФ отметил, что у отечественных спортсменов есть ответственность за тот вклад и то внимание, которое уделяют развитию спорта президент и правительство и благодарны властям и тренерам, что дали им дорогу в жизнь.

Ранее министр спорта России заявил, что Россия продвигает повестку организации БРИКС+ и «Игр дружбы». По его словам, такой формат позволит российским спортсменам сохранить конкурентный уровень подготовки.