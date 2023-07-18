Гранатометчики ВВО отработали стрельбу по вражеским танкам из РПГ-7

Военнослужащие ведут огонь из гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим легкобронированную технику и танки условного противника.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Восточном военном округе начались боевые стрельбы из РПГ-7В в рамках сборов с гранатометчиками. Занятия проходят на полигонах округа в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии.

Основная задача РПГ - уничтожение танков и другой бронированной техники. Военнослужащие отрабатывают стрельбу из гранатометов по мишеням, имитирующим технику, учатся работать в команде, правильно передвигаться. Также бойцы оттачивают навыки стрельбы из автоматов Калашникова.

Кроме того, военнослужащие совершенствуют навыки по ведению разведки, определению видов целей и расстояния до них.

Ранее мы рассказывали, как контрнаступление, о котором рапортовал киевский режим, рассыпается под огнем российской артиллерии. Корреспондент Максим Низкодубов в сюжете «Звезды» показал и рассказал, как работают наши артиллерийские расчеты в зоне СВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.