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Из-за развития искусственного интеллекта могут потерять работу кассиры

Сергей Лебедев
08:17 01.07.2023
Пока ИИ не может заменить человека в сферах, связанных с креативной и эмоциональной компонентой.
Из-за развития искусственного интеллекта могут потерять работу кассиры
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Из-за развития искусственного интеллекта и автоматизации процессов лишиться работы рискуют операторы производственных линий, кассиры и операторы-телемаркетологи. Об этом RT заявил специалист Александр Линд. По словам эксперта, также свое место автоматическим системам обслуживания клиентов и инвестиционным роботам отдадут работники банков.

«В скором времени живых курьеров могут заменить дроны и беспилотные грузовые транспортные средства. А за журналистов ИИ сможет в разы быстрее писать тексты и автоматизировать рутинную работу», - добавил Линд.

Пока искусственный интеллект не может заменить человека в сферах, связанных с креативной и эмоциональной компонентой. Это касается творчества, психологии, научных разработок, коммуникаций и стратегического планирования.

Напомним, аналитики предполагают, что из-за искусственного интеллекта исчезнет 26 миллионов рабочих мест, среди них секретари и сотрудники, занимающиеся вводом данных. При этом в следующие пять лет потребность в аналитиках данных, экспертах по машинному обучению и кибербезопасности увеличится на 30%.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин в беседе с телеканалом «Звезда» назвал профессии, которые оказались под угрозой исчезновения из-за развития нейросетей. Вскоре потерять работу могут программисты, дизайнеры и журналисты.

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