В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Аналитики допустили, что из-за искусственного интеллекта исчезнет 26 млн рабочих мест

Анна Касаткина
09:02 01.05.2023
В ближайшие пять лет планируется создать 69 миллионов рабочих мест, сократить - 83 миллиона, говорится в отчете Всемирного экономического форума.
Аналитики допустили, что из-за искусственного интеллекта исчезнет 26 млн рабочих мест
© Фото: Sebastian Gollnow, dpa, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Потеря рабочих мест к 2027 году может составить 14 миллионов, на это повлияют снижение экономического роста и развитие искусственного интеллекта (ИИ). Такие данные приводятся в отчете Всемирного экономического форума, составленного на основе опросов 800 компаний, сообщает Bloomberg.

Как говорится в отчете, чистая потеря рабочих мест составит два процента от общей занятости - создать планируется 69 миллионов, а сократить - 83 миллиона. Причинами такой ситуации называются снижение экономического роста и повышение инфляции, в то время как переход на возобновляемые источники энергии, напротив, будет стимулировать создание новых рабочих мест.

Внедрение ИИ на первоначальном этапе вызовет сбой на рынке труда, может быть сокращено 26 млн рабочих мест, среди них секретари и сотрудники, занимающиеся вводом данных. В то же время в следующие пять лет благодаря ИИ потребность в аналитиках данных, экспертах по машинному обучению и кибербезопасности увеличится на 30 процентов.

В опросе ВЭФ 75 процентов работодателей указали, что собираются использовать ИИ в своей работе в следующие пять лет. Пока что, как уточняется, искусственный интеллект выполняет 34 процента тех или иных задач, связанных с бизнесом. Подчеркивается, что с 2020 года данные показатель вырос незначительно.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин в беседе со «Звездой» назвал профессии, которые в настоящий момент оказались под угрозой исчезновения из-за развития нейросетей, в частности, появления чата GPT.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:02 В стране и мире
Аналитики допустили, что из-за искусственного интеллекта исчезнет 26 млн рабочих мест
07:17 В стране и мире
У вулкана Шивелуч на Камчатке произошло землетрясение
06:54 В стране и мире
Журналист из США Моррис назвал геноцидом и терроризмом действия Украины в Донбассе с 2014 года
05:45 Армия
ВС РФ нанесли удары по 4 артиллерийским позициям боевиков в ДНР
05:04 В стране и мире
SpaceX запустила тяжелую ракету-носитель Falcon Heavy с несколькими спутниками
Популярное
Видео
Блиновскую спросили, было ли в ее списке желаний уголовное дело
Имя Пеле включили в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»
Видео
Шоу, которое нельзя пропустить: как выглядит закулисье конкурса «Звезда-2023»
Костомаров столкнулся с проблемами при восстановлении подвижности
Видео
Мишустин сравнил госуправление с погоней льва за газелью
Daily Mail: звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф впервые стал отцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.