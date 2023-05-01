Аналитики допустили, что из-за искусственного интеллекта исчезнет 26 млн рабочих мест

В ближайшие пять лет планируется создать 69 миллионов рабочих мест, сократить - 83 миллиона, говорится в отчете Всемирного экономического форума.

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Потеря рабочих мест к 2027 году может составить 14 миллионов, на это повлияют снижение экономического роста и развитие искусственного интеллекта (ИИ). Такие данные приводятся в отчете Всемирного экономического форума, составленного на основе опросов 800 компаний, сообщает Bloomberg.

Как говорится в отчете, чистая потеря рабочих мест составит два процента от общей занятости - создать планируется 69 миллионов, а сократить - 83 миллиона. Причинами такой ситуации называются снижение экономического роста и повышение инфляции, в то время как переход на возобновляемые источники энергии, напротив, будет стимулировать создание новых рабочих мест.

Внедрение ИИ на первоначальном этапе вызовет сбой на рынке труда, может быть сокращено 26 млн рабочих мест, среди них секретари и сотрудники, занимающиеся вводом данных. В то же время в следующие пять лет благодаря ИИ потребность в аналитиках данных, экспертах по машинному обучению и кибербезопасности увеличится на 30 процентов.

В опросе ВЭФ 75 процентов работодателей указали, что собираются использовать ИИ в своей работе в следующие пять лет. Пока что, как уточняется, искусственный интеллект выполняет 34 процента тех или иных задач, связанных с бизнесом. Подчеркивается, что с 2020 года данные показатель вырос незначительно.

Ранее эксперт по искусственному интеллекту Роман Душкин в беседе со «Звездой» назвал профессии, которые в настоящий момент оказались под угрозой исчезновения из-за развития нейросетей, в частности, появления чата GPT.