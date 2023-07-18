Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона

Во время пятого сета он ударил теннисной ракеткой о стойку сетки.

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Известный сербский теннисист Новак Джокович обязан будет уплатить штраф за сломанную ракетку в финале Уимблдонского турнира. Его оштрафовали на восемь тысяч долларов за порчу спортивного инвентаря.

Это произошло во время пятого сета. Тогда мировая звезда тенниса ударил ракеткой о стойку сетки. Затем он подарил ее наблюдавшим с трибун болельщикам.

«Всеанглийский клуб лаун-тенниса подтвердил, что 36-летний игрок был оштрафован на сумму около 6 117 фунтов стерлингов за "злоупотребление ракеткой" во время поражения от испанца Карлоса Алькараса», - сообщила британская газета Daily Mail.

Сутками ране мы сообщали, что Джокович не смог стать чемпионом Уимблдона впервые с 2017 года. Ему не удалось завоевать 24-ый Большой шлем и стать восьмикратным чемпионом в финале Уимблдона. Он уступил испанцу Карлосу Алькарасу.