Джокович не смог стать чемпионом Уимблдона впервые с 2017 года

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Сербский теннисист Новак Джокович не смог завоевать 24-ый Большой шлем и стать восьмикратным чемпионом в финале Уимблдона. Он уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Финал турнира 16 июля стал для Джоковича прерыванием череды побед. Он не уступал никому в финале в течение 2195 дней. Его последнее поражение произошло шесть лет назад - 12 июля 2017 года. Тогда сербский теннисист на Уимблдоне уступил чеху Томашу Бердыху. Тогда Джокович был вынужден сняться с четвертьфинала.

Немногим ранее сообщалось, что нынешняя победа для испанца Алькараса - первая в карьере. Его встреча с Джоковичем длилась 4 часа 42 минуты и завершилась со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4 в пользу испанца.