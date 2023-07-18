Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения в Белоруссии
Ополченцев смогут привлекать для обеспечения военного положения в Белоруссии.
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На территории Белоруссии будет создано народное ополчение. Закон о правовом статусе добровольных военизированных формирований граждан завизировал белорусский президент Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба белорусского президента, ополченцы смогут участвовать в обеспечении военного положения, введенного в районах республики.
Кроме того, народное ополчение будет привлекаться для помощи правоохранительным органам при «защите имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств».
Напомним, что ранее в Запорожье по указу губернатора Евгения Балицкого создано движение «Народное ополчение», добровольцы привлекаются для патрулирования, несут службу на блокпостах.