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Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения в Белоруссии

Ирина Елагина
00:09 18.07.2023
Ополченцев смогут привлекать для обеспечения военного положения в Белоруссии.
Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения в Белоруссии
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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На территории Белоруссии будет создано народное ополчение. Закон о правовом статусе добровольных военизированных формирований граждан завизировал белорусский президент Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, ополченцы смогут участвовать в обеспечении военного положения, введенного в районах республики.

Кроме того, народное ополчение будет привлекаться для помощи правоохранительным органам при «защите имущества всех форм собственности от преступных и иных посягательств».

Напомним, что ранее в Запорожье по указу губернатора Евгения Балицкого создано движение «Народное ополчение», добровольцы привлекаются для патрулирования, несут службу на блокпостах.

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