Кроме того, в результате удара противник потерял пять единиц военной и специальной техники.

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Российский Су-34 ракетно-бомбовым ударом уничтожил более взвода украинских боевиков на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 авиационной группировки войск "Запад" нанес ракетно-бомбовый удар по ремонтной базе и пункту временной дислокации 36-го отдельного стрелкового батальона в районе населенного пункта Колодезное», - уточнил офицер.

По словам Зыбинского, в результате действий российских летчиков неприятель потерял более взвода живой силы, а также пять единиц военной и специальной техники.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» также добавил, что российские Ка-52, Ми-28 и Су-25 нанесли одиннадцать авиаударов по живой силе, вооружению и технике из состава 14-й отдельной мехбригады и 103-й отдельной бригады теробороны.

Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Ее цели - защитить население Донецкой и Луганской народных республик, провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

По последним данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 444 самолета, 240 вертолетов, 4 833 дрона, 426 ЗРК, 10 413 танков и других боевых бронемашин, 1 134 РСЗО, 5 281 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 292 единицы военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.