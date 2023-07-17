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Вставший перед Крымским мостом поезд в Москву обесточен, люди не могут покинуть состав

Игнат Далакян
Алина Пчелинцева
06:48 17.07.2023
Проводники поезда объясняют, что поезд задерживается по техническим причинам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вставший перед Крымским мостом поезд, который следует в Москву обесточен и стоит на станции Багерово. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

Как объясняют проводники поезда, идет замена локомотива. Отправление задерживается на два часа по техническим причинам.

«На улицу пассажиров не выпускают, так как состав обесточен, дверь открыть не могут», - рассказала корреспондент.

Другой поезд по маршруту Симферополь - Москва уже отправился, в скором времени должен поехать и остановившийся состав.

Компания-перевозчик сообщила, что возможны изменения в расписании движения поездов, следующих в Крым и из него из-за ЧП на мосту.

Напомним, что движение по Крымскому мосту 17 июля ограничили из ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Глава полуострова Сергей Аксенов призвал жителей Крыма и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост.

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