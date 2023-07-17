Журналистка из США увидела пророчество войны в Косово в одной из серии «Симпсонов»

Натали Моррис заявила, что мем из «Симпсонов», предсказывающий войну между Косово и Сербией осенью 2023 года, выглядит странно.

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В США журналист заявила, что в популярном анимационном сериале The Simpsons («Симпсоны») была предсказана война в Косово осенью этого года. Об этом сообщила Натали Моррис в эфире Redacted News.

«Косово, как вы увидели мем из "Симпсонов" - это предсказание войны между Косово и Сербией осенью 2023 года. Это странно, особенно учитывая все новости, которые этот сериал продолжает предсказывать, например, такие как (батискаф. - Прим. ред.) "Титан"», - рассказала она в передаче.

Она обратила внимание на эпизод «Дом вдали от Гомера». Он был показан в 2005 году. Представителю СМИ из США показалась интересной еще одна деталь. В этой же серии семья Симпсонов приходит в кинотеатр и смотрит фильм «Оппенгеймер». Фильм с аналогичным названием американские зрители смотрят сейчас, в 2023 году.

Ранее Disney вырезал эпизод «Симпсонов» с Майклом Джексоном. Из сборника была удалена серия с участием Джексона из-за документального фильма о певце «Покидая Неверленд».