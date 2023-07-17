Путин поручил главам регионов РФ увековечить память участников спецоперации

Доклад президенту должен быть подготовлен в срок до 1 сентября 2023 года.

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Президент России Владимир Путин поручил высшим должностным лицам субъектов РФ принять меры для увековечивания памяти участников специальной военной операции (СВО). Об этом гласит опубликованный на сайте Президента России перечень поручений главы государства по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

«7. Рекомендовать: принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции», - сообщается на сайте.

В срок до 1 сентября этого года должностные лица обязаны предоставить доклад президенту. Ответственными по данному поручению назначены высшие должностные лица субъектов РФ.

Ранее в ходе акции «Сад памяти» в честь погибшего участника СВО вице-премьер Виктория Абрамченко посадила дерево. Она посвятила его военнослужащему Евгению Арефьеву из Красноярского края, погибшему при исполнении своего долга. Международная акция прошла в Москве на Поклонной горе у Музея Победы.