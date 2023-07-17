Путин поручил изменить стратегию национальной политики РФ с учетом новых регионов

Среди изменений - разработка программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области с акцентом на предупреждение конфликтов в сфере межнациональных отношений.

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Президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося накануне Совета по межнациональным отношениям поручил скорректировать стратегию национальной политики страны с учетом новых регионов.

Как пояснили в пресс-службе Кремля, задача - обеспечить единые подходы и интегрировать новые регионы в процесс реализации национальной политики страны, гарантируя равноправные и уважительные отношения.

Одно их поручений касается создания «региональных сегментов государственной информационной системы мониторинга», которые позволят держать под контролем сферу межнациональных и межконфессиональных отношений и не допускать конфликтных ситуаций на национальной почве. Для этого работников государственных и муниципальных структур в новых регионах будут приглашать на стажировки в органах публичной власти Российской Федерации.

Ранее, на майском заседании Совета по межнациональным отношениям. Владимир Путин отмечал, что «противники России считают самым уязвимым местом ее многонациональность и делают все, чтобы разобщить населяющие страну народы».