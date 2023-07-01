Последнее письмо пассажира «Титаника» ушло с молотка за $12 тысяч
На аукционе в Монтевидео за 12 тысяч долларов ушло с молотка последнее письмо уругвайского пассажира «Титаника» Рамона Артагавейтии Гомеса, отправленное семье за несколько дней до того, как затонул лайнер. Также было продано и фото мужчины, сделанное в 1909 году.
Отмечается, что послание на трех листах было отправлено 12 апреля из Ирландии, сообщает РИА Новости. Там в порту Ков «Титаник» сделал последнюю остановку перед выходом в Атлантический океан.
Напомним, 21 мая на 95-м году жизни из-за онкологии скончался актер Лью Палтер, сыгравший в фильме «Титаник» магната Исидора Штрауса. Мужчина умер в своем доме в Лос-Анджелесе.
В легендарной картине Джеймса Кэмерона Лью Палтер в роли Исидора обнимает свою жену на кровати в их каюте, когда мощные потоки воды заполняют судно.