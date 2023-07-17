Актриса Шувалова находится в больнице в состоянии средней степени тяжести

Представитель медучреждения, куда была госпитализирована актриса Шувалова, сообщил РИА Новости, что женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

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Актриса Ольга Шувалова, известная главной ролью Валерии Гай Германики в фильме «Все умрут, а я останусь», была госпитализирована в Москве. Медицинское учреждение рассказало о ее состоянии.

«Состояние средней тяжести», - сообщил представитель больницы РИА Новости.

Несколькими днями ранее Shot сообщил, что у актрисы Татьяны Васильевой выявили поражение легких. Врачи диагностировали 76-летней женщине диффузный пневмосклероз.

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