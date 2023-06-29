Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в РФ составила до 73,4 года

По словам чиновника, этот показатель превысил допандемийный период.

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Ожидаемая продолжительность жизни людей в России в настоящее время составляет 73,4 года, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Динамика, которая сохраняется в 2023 году, — ожидаемая продолжительность жизни сейчас превысила уже допандемийный период — 73,4 года», - приводит пресс-служба Минздрава слова чиновника в Telegram-канале.

Мурашко указал на снижение на 23% общего коэффициента смертности. Как утверждает глава ведомства, в прошлом году показатель младенческой смертности также упал. По данным чиновника, он составил 4,4 промилле, что стало рекордным показателем. Министр спрогнозировал к 2030 году дальнейшее снижение - до 3,3 промилле.

В марте Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России.