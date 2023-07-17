Временный мост длиной 250 метров построят рядом с поврежденной частью Крымского моста
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что рядом с поврежденной частью Крымского моста могут построить временный мост длиной 250 метров. Это необходимо для облегчения ремонта пролетов.
«Скорее всего, будем строить временный 250-метровый мост и большегрузными кранами будем поднимать пролеты», - сказал Хуснуллин.
Вице-премьер добавил, что к 15 сентября планируется полноценно запустить один пролет моста, а потом с его помощью будут проводиться работы по восстановлению второго пролета.
Ранее стало известно, что Хуснуллин и замминистра обороны РФ Тимур Иванов лично вблизи осмотрели повреждения Крымского моста. Вице-премьер доложил президенту России Владимиру Путину, что одно пролетное строение разрушено полностью, а на другом ось сместилась на 70-80 сантиметров.