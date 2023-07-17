Временный мост длиной 250 метров построят рядом с поврежденной частью Крымского моста

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что для облегчения ремонтных работ на Крымском мосту планируется построить рядом с поврежденной частью временный мост длиной 250 метров.

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Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что рядом с поврежденной частью Крымского моста могут построить временный мост длиной 250 метров. Это необходимо для облегчения ремонта пролетов.

«Скорее всего, будем строить временный 250-метровый мост и большегрузными кранами будем поднимать пролеты», - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что к 15 сентября планируется полноценно запустить один пролет моста, а потом с его помощью будут проводиться работы по восстановлению второго пролета.

Ранее стало известно, что Хуснуллин и замминистра обороны РФ Тимур Иванов лично вблизи осмотрели повреждения Крымского моста. Вице-премьер доложил президенту России Владимиру Путину, что одно пролетное строение разрушено полностью, а на другом ось сместилась на 70-80 сантиметров.