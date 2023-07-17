Хуснуллин сообщил, что движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут восстановить к концу дня

Марат Хуснуллин заявил, что с 15 сентября планируется запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста.

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Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что движение легковых автомобилей по Крымскому мосту могут возобновить уже к концу этого дня. С 15 сентября планируется восстановить двустороннее движение по одной стороне моста.

Хуснуллин добавил, что одна часть пролета разрушена полностью, а вторая сместилась на 70-80 сантиметров, но есть техническая возможность ее укрепить. Строители уже занимаются этим вопросом.

На этой же встрече Путин заявил, что Россия ответит на теракт, совершенный на Крымском мосту 17 июля. По словам президента, Минобороны уже готовит предложения по ответу страны на данное происшествие.