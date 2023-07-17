В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Владелец Zewa и Libresse продал российский бизнес за 117 миллионов долларов

Елизавета Егорова
20:57 17.07.2023
Покупателем российского сегмента Essity стал владелец ООО «Новые технологии» Игорь Шилов.
Владелец Zewa и Libresse продал российский бизнес за 117 миллионов долларов
© Фото: Falkenstein imageBROKER.com Globallookpress
Читайте нас на:

Шведская компания Essity, владеющая известными брендами средств личной гигиены Zewa, Libresse и Libero, покидает российский рынок, продав местный сегмент бизнеса за 117 миллионов долларов.

«Компания Essity завершила продажу своей деятельности в России по цене покупки около 1,2 млрд шведских крон (около 117 миллионов долларов. - Прим. ред.) за наличный расчет и без заемных средств. Таким образом, Essity покинула Россию», - сообщается в пресс-релизе компании.

Производитель гигиенических товаров продал свой российский бизнес Игорю Шилову, являющемуся основным владельцем компании ООО «Новые технологии».

Essity начала процесс ухода с российского рынка еще в апреле прошлого года. За это время ее активы в стране обесценились примерно на 166 миллионов долларов.

В прошлом месяце шведская компания сообщила о найденном покупателе на своем официальном сайте. В пресс-релизе говорилось, что сделку одобрили российские власти.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:25 В стране и мире
Видео
Хуснуллин сообщил, что в ночь на 18 июля могут запустить реверсивное движение на Крымском мосту
20:25 В стране и мире
Видео
Путин поручил оказать девочке, потерявшей родителей во время теракта на Крымском мосту, всю необходимую помощь
19:45 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что ФСБ и СК РФ поручено разобраться в случившемся на Крымском мосту
17:08 В стране и мире
Миссия РФ в ООН назвала окончательным решение о приостановке черноморской инициативы
16:32 В стране и мире
Видео
Хуснуллин заявил, что решение о движении по Крымскому мосту примут через два часа
Популярное
Песков напомнил, что Путин не ходит в турпоходы в Альпы
Роман Костомаров впервые после выписки выложил фото с семьей
Telegraph: праправнучка полицейского установила личность Джека Потрошителя
Кэмерон не станет снимать сериал о трагедии батискафа «Титан»
Байден в Хельсинки в шутку покусал ребенка и испугал его
Видео
«Плохая новость в том, что мы никуда не денемся»: Байден предупредил Зеленского, что тот «застрял» с США и НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.