Владелец Zewa и Libresse продал российский бизнес за 117 миллионов долларов

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Шведская компания Essity, владеющая известными брендами средств личной гигиены Zewa, Libresse и Libero, покидает российский рынок, продав местный сегмент бизнеса за 117 миллионов долларов.

«Компания Essity завершила продажу своей деятельности в России по цене покупки около 1,2 млрд шведских крон (около 117 миллионов долларов. - Прим. ред.) за наличный расчет и без заемных средств. Таким образом, Essity покинула Россию», - сообщается в пресс-релизе компании.

Производитель гигиенических товаров продал свой российский бизнес Игорю Шилову, являющемуся основным владельцем компании ООО «Новые технологии».

Essity начала процесс ухода с российского рынка еще в апреле прошлого года. За это время ее активы в стране обесценились примерно на 166 миллионов долларов.

В прошлом месяце шведская компания сообщила о найденном покупателе на своем официальном сайте. В пресс-релизе говорилось, что сделку одобрили российские власти.